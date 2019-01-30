Совет Думы страны агрессора в среду, 13 февраля, поддержал предложение спикера Вячеслава Володина провести выездное заседание в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил "Интерфаксу" один из участников заседания.

Он уточнил, что по предложению спикера в состав оргкомитета войдут представители всех фракций. Кроме того, предполагается в состав оргкомитета включить представителей регионов, министерств, деятелей культуры, представителей общественных организаций.

Возглавит оргкомитет вице-спикер Петр Толстой.

Как ожидается, в ходе выездного заседания Совета Думы пройдут встречи с "депутатами" от оккупированных Крыма и Севастополя, состоятся приемы граждан, возможны встречи с представителями конфессий, добавил собеседник агентства.