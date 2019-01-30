США заявили, що Росія може спробувати відкрити другий фронт у Польщі

20:21 13.02.2019 0 комментариев Россия

Росія може намагатися відкрити у Польщі другий фронт, заявив державний секретар США Майк Помпео під час відвідин Польщі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

"Те, що відбувається в Україні, відкрило нам очі, що Росія може намагатися відкрити тут другий фронт", - наголосив у середу, 13 лютого, державний секретар США Майк Помпео під час відвідин військової бази на північному сході Польщі, де розміщена бойова батальйонна група НАТО.

Помпео, який перебуває від вівторка з візитом у Польщі, відвідав батальйону групу НАТО у місцевості Бемово-Піскє спільно з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем.

"30 років тому я патрулював „залізну завісу” у Німеччині, я був тоді молодим офіцером кавалерії. Ситуація тоді здавалася абсолютно іншою. Я маю ще десь касети "Ван Галена" (англ. Van Halen – американський рок-гурт – ред.) у своєму авто, а також відеокасету з "Найкращим стрільцем" (англ. Top Gun – американський бойовик і драма – ред.), але багато відтоді змінилося. У мої часи генерали були дуже стурбовані радянським вторгненням у Західну Німеччину", - сказав Помпео.

"Нині ми повинні бути стурбовані збільшенням оборонних можливостей НАТО, у свою чергу, знову щодо можливої російської агресії. Війна на європейській землі, те, що відбувається в Україні, відкрило нам очі на те, що росіяни можуть спробувати відкрити другий фронт саме тут. Альянс НАТО має необхідну роль для захисту вільних народів Європи", - заявив Помпео під час зустрічі з бойовою батальйонною групою НАТО, що розміщена у Польщі у рамках ініціативи висунутої посиленої присутності, завданням якої є захист східного флангу Північноатлантичного альянсу.

"Росія планує збільшити своє домінування на світовій арені, США та демократії Заходу мусять робити все можливе, аби зупинити такі атаки, як, наприклад, анексія Криму, вторгнення в Україну, або нічим не спровокована атака росіян на українські кораблі в Чорному морі; стримувальні заходи повинні бути на першому плані нашого стратегічного мислення", - наголосив державний секретар США. Він відзначив, що спробам дестабілізації з боку Росії "потрібно рішуче протистояти".

"Одним з наших кроків є наша присутність на східному фланзі НАТО. Це одна з основних засад НАТО - атака на одну країну – це атака на цілий Альянс", - підкреслив він.

Нагадаємо, під час розмови міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича із державним секретарем США Майком Помпео 13 лютого, який прибув до Варшави, Чапутович заявив, що поділяє з США негативну позицію щодо агресивних дій Росії, особливо щодо України.



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