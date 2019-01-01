Херсонський кавун може стати продуктом із захищеним географічним зазначенням, повідомила в.о. міністра аграрної політики Ольга Трофимцева з посиланням на проект "Географічні вказівки в Україні".

"Херсонський кавун має всі шанси стати продуктом із захищеним географічним зазначенням", - написала О.Трофимцева у Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Херсонські кавуни стали на крок ближче до реєстрації географічного зазначення. Вчора в Херсоні відбулася установча конференція Асоціації виробників херсонського кавуна. Сім організацій-засновників представляють баштанництво, експортну діяльність і науково-дослідну сферу. Найближчим часом установчі документи Асоціації будуть представлені для державної реєстрації", - йдеться в повідомленні проекту "Географічні вказівки в Україні".

Цей проект спрямований на розвиток системи географічної ідентифікації в рамках асоціації з ЄС, фінансується Європейським Союзом.

Як повідомлялося, першим українським продуктом із географічним зазначенням походження буде гуцульська овеча бринза.

Введення системи географічних зазначень надасть можливість забезпечити якість і безпеку продукції, допоможе уникнути фальсифікації і підробок, поліпшити організацію процесу виробництва, розвинути кооперацію, створити нові робочі місця і популяризувати "зелений" туризм.