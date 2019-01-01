Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
|19:41 13.02.2019
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|Молдова
Послу РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавським громадянам.
Про це поінформували у прес-службі зовнішньополітичного відомства Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.
«Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції висловлює стурбованість і жаль у зв'язку з відмовою влади РФ у доступі членів молдавської делегації до нещодавно звільнених з афганського полону молдавських громадян Ліонела Буруяне й Міхая Кріхана. Це суперечить як нормам міжнародного права, так і Віденської конвенції про консульські і дипломатичні зносини», - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що влада РФ відмовляється також повідомити місце знаходження молдавських пілотів і надати інформацію про стан їхнього здоров'я.
МЗС Молдови заявило, що молдавська сторона залишає за собою право звернутися до міжнародних організацій у зв'язку з діями російської влади.
У свою чергу, посол Росії повідомив, що молдавські пілоти знаходяться під заступництвом однієї з неурядових організацій, а уряд Росії не залучено до цього процесу.
Як повідомлялося, напередодні делегації Молдови, що перебуває в Москві для надання допомоги молдавським пілотам, було відмовлено в доступі до них.
Як відомо, у 2015 році на території Афганістану було збито молдавський вертоліт. З трьох пілотів, які знаходилися на борту, один загинув, а двоє залишилися в живих і потрапили в полон до афганських талібів.
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