Пилоты палубной авиации с крейсера "Адмирал Кузнецов" вновь полетят тренироваться в оккупированный Крым
|19:01 13.02.2019
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|Крым
Летный состав корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота приготовился к отправке на аэродром Саки в оккупированном Крыму для совершенствования профессиональных навыков на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе НИТКА.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает Центральный Военно-Морской Портал.
Помимо прочих в оккупированный Крым отправятся и несколько молодых пилотов, которым еще ни разу не доводилось совершать посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Они будут тренироваться на учебно-боевых самолетах Су-25УТГ, а затем – на штатных палубных истребителях Су-33.
Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец. Тренировки на тренажере займут полтора месяца.
Убытие в командировку планируется в ближайшее время. На аэродром Саки из Мурманской области будут перебазированы несколько самолетов Су-33, Су-25УТГ и многоцелевой истребитель Су-30СМ. Также в аннексированный Крым отправится инженерно-технический состав корабельного истребительного полка Северного флота.
Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) имитирует палубу авианосца. Он предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец и представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.
В Советском Союзе комплекс НИТКА находился в Крыму в районе поселка Саки, однако в 1993 году он отошел Украине.
В декабре 2007 года правительство России поручило построить аналог комплекса в Ейске (Краснодарский край). Активное строительство началось в 2012 году, а сдача планировалась на конец 2017 года.
Возможность возобновить тренировки палубной авиации в Крыму появилась после того, как полуостров был оккупирован Россией в 2014 году.
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