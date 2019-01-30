Мосміськсуд в середу визнав законним продовження до 24 квітня терміну арешту ще чотирьом українським морякам. Таким чином, під вартою залишаються 16 з 24 українських військовослужбовців.

Про це ТАСС повідомили в суді, передає УНН.

"Постанову суду першої інстанції залишити без зміни, скаргу захисту на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Дениса Гриценко, Андрія Драча, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченка, Богдана Небиліцин, Юрія Без'язичного, Юрія Безязичного, Сергій Чуліба - без задоволення", - сказав співрозмовник агентства.

Розгляд скарг захисту пройшов закритому судовому засіданні.

Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.