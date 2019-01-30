Суд в РФ залишив під вартою 16 українських моряків
|18:41 13.02.2019
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|Крым
Мосміськсуд в середу визнав законним продовження до 24 квітня терміну арешту ще чотирьом українським морякам. Таким чином, під вартою залишаються 16 з 24 українських військовослужбовців.
Про це ТАСС повідомили в суді, передає УНН.
"Постанову суду першої інстанції залишити без зміни, скаргу захисту на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Дениса Гриценко, Андрія Драча, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченка, Богдана Небиліцин, Юрія Без'язичного, Юрія Безязичного, Сергій Чуліба - без задоволення", - сказав співрозмовник агентства.
Розгляд скарг захисту пройшов закритому судовому засіданні.
Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.
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