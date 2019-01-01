З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
|18:21 13.02.2019
|0 комментариев
|Болгария
Державне агентство національної безпеки Болгарії проводить перевірки в одному з банків, що здійснював мільйонні транзакції з Венесуелою.
Це підтвердив головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Інформацію про грошові перекази, які здійснювалися з Венесуели в Болгарію, ми отримали від наших партнерів із США. Встановлено не лише банк, а й особу, на ім'я якої надсилалися грошові перекази, а також номери рахунків», - зазначив Цацаров.
За його словами, грошові перекази обчислювалися сотнями мільйонами доларів, а нині співробітники Агентства національної безпеки проводять моніторинг банку.
Головний прокурор наголосив, що детальнішу інформацію буде надано після завершення перевірки, зазначивши, що сьогодні відомо лише ім'я одержувача грошових коштів (в інтересах слідства його не називають), а також те, що власниками банку є громадяни Болгарії.
Ещё на эту тему:
Европейский инвестиционный банк открыл филиал в Софии
К концу сентября сумма на депозитах в болгарских банках выросла до 66.38 млрд. левов
Черноморский банк представил свою стратегию по Болгарии
В Болгарии хотят запретить компаниям в сфере общественных услуг пользоваться услугами коллекторов
МВД, ДАНС и налоговая служба получат доступ к банковским счетам
За первые девять месяцев 2015 года болгарские банки заработали больше, чем за весь 2014 год
Оманский инвестиционный фонд подал иск против Болгарии
Болгары продолжают нести свои сбережения в банки
В Болгарии создали Фонд по предотвращению банкротства банков