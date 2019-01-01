Державне агентство національної безпеки Болгарії проводить перевірки в одному з банків, що здійснював мільйонні транзакції з Венесуелою.

Це підтвердив головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Інформацію про грошові перекази, які здійснювалися з Венесуели в Болгарію, ми отримали від наших партнерів із США. Встановлено не лише банк, а й особу, на ім'я якої надсилалися грошові перекази, а також номери рахунків», - зазначив Цацаров.

За його словами, грошові перекази обчислювалися сотнями мільйонами доларів, а нині співробітники Агентства національної безпеки проводять моніторинг банку.

Головний прокурор наголосив, що детальнішу інформацію буде надано ​​після завершення перевірки, зазначивши, що сьогодні відомо лише ім'я одержувача грошових коштів (в інтересах слідства його не називають), а також те, що власниками банку є громадяни Болгарії.