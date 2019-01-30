Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що питання "входження Криму до складу Росії" закрите, про повернення півострова в обмін на зняття санкцій США "мови бути не може".

Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на ТАСС.

"Питання територіальної приналежності Криму закрите. Ні про яке повернення півострова Україні в обмін на скасування антиросійських санкцій США мови бути не може", - сказав Слуцький, коментуючи висловлювання заступника постійного представника США при ООН Джонатана Коена.

У вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Україні Коен заявив, що США мають намір зберігати антиросійські санкції до тих пір, поки Україна не отримає під свій контроль Донбас і Крим.

Раніше впливове видання Financial Times з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомило, що Сполучені Штати і Європейський Союз майже завершили процес узгодження пакету нових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Чорному і Азовському морях і незаконне захоплення трьох українських кораблів та членів екіпажів.