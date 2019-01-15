Газопровід «Північний потік-2», а також усі ГТС із третіх країн, які заходять на територію Євросоюзу, мають працювати за законодавством та правилами Спільноти.

Такого рішення у рамках законодавчої процедури щодо внесення змін до відповідної газової директиви узгодили Європарламент і Рада ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Багато хто хотів, щоб ці переговори зазнали невдачі, без цієї домовленості, і щоб правила ЄС не застосовувалися до газопроводів із країн, які не є членами ЄС. Але за сьогоднішньою домовленістю усі майбутні трубопроводи з країн, які не є членами ЄС, включаючи «Північний потік-2», муситимуть дотримуватися правил ЄС», - заявив європарламентарій Єжі Бузек.

Зокрема, йдеться про норми енергетичного законодавства ЄС, які спрямовані на уникнення монопольного становища на ринку газу одного із постачальників, доступу до ГТС третіх компаній.

Далі за процедурою досягнуті домовленості має затвердити комітет ЄП з питань промисловості, досліджень та енергетики.

Після цього на пленарній сесії має бути проголосована відповідна законодавча резолюція.