Адвокат Олександра Маркова заявляє, що лікарі не підтвердили діагноз "гепатит" у наймолодшого ііз захоплених Росією українських моряків - Андрія Ейдера.

Про це Маркова повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, передає Укрінформ.

"Сьогодні в ФКУ СІЗО-2 ФСВП Росії (Лефортово) вдалося зустрітися з підзахисним - українським військовополоненим - Ейдером Андрієм Дмитровичем, нехай навіть всього на 20 хвилин. Природно, всіх хвилювало питання про повторні аналізи Андрія. На щастя, зі слів лікаря гепатит не підтвердився. І це, дійсно, прекрасна новина. Звичайно, не доводиться говорити про якість наданого раніше епікризу з "Матросской тишины", та й в цілому про інформованість поранених військовополонених з боку ФСВП про стан їх здоров'я, але, тим не менш, Андрій здоровий і це головне!"- написала адвокат.

Як повідомлялося раніше, повторні проби крові для аналізу на гепатит у Ейдера взяли в тюрмі Лефортово 4 лютого.

При цьому Маркова ситуацію із записами в документах про можливу хворобу прокоментувала як "питань більше, ніж відповідей".

Раніше адвокат Микола Полозов повідомив, що військовополоненого Андрія Ейдера виписали з СІЗО "Матросская тишина" з вірусом гепатиту В і С. При цьому результати проведення аналізів датовані 2 листопада 2018 року.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі РФ в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, і 24 моряків.

Після винесення підконтрольними Росії кримськими "судами" рішення про арешт захоплених в полон моряків всіх їх перевезли в Москву.

Всі вони заявили слідству, що є військовополоненими.

15 і 16 січня Лефортовський суд Москви виніс рішення продовжити на три місяці арешт полоненим українським морякам. Адвокати українських моряків оскаржили рішення Лефортовського районного суду м. Москва про продовження терміну утримання під вартою всіх 24 українських моряків.