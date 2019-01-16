Після повідомлень про узгодження США і ЄС санкцій за агресію в Керченській протоці різко впала вартість російського рубля

17:01 13.02.2019 0 комментариев Крым

США та Євросоюз майже завершили процес узгодження пакету нових санкцій проти РФ, які планують запровадити через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Обмеження проти компаній і фізичних осіб, пов’язаних з нападом на українські кораблі та захопленням моряків, можуть запровадити у найближчі 2 місяці, повідомляє газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела, передає Громадське

За даними газети, питання про запровадження нових санкцій голови дипломатичних відомств країн ЄС повинні будуть обговорити 18 лютого.

Телеканал Sky News з посиланням на джерела повідомив, що ЄС та США планують скоординувати свої дії у цьому питання, щоб посилити тиск на режим президента РФ Володимира Путіна.

Зазначається, що після повідомлень про можливі санкції на торгах Московської фондової біржі різко впала вартість рубля. За 10 хвилин він втратив 46 копійок відносно долара і 66 копійок відносно євро.

Раніше спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер повідомляв, що ЄС та США обговорюють нові санкції проти Росії за агресію в Керченській протоці.

29 грудня 2018 року набуло чинності рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ за анексію Криму та агресію щодо України. Економічні антиросійські санкції здебільшого стосуються російського банківського та енергетичного секторів.

Нагадаємо, зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.



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