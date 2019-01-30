Україна надіслала Москві 13 офіційних пропозицій щодо обміну своїх громадян, утримуваних у Росії й на окупованих територіях.

Про це повідомив посол України в ООН Володимир Єльченко 12 лютого на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, передає прес-служба Постійного представництва України в ООН на офіційній сторінці у Twitter, пише День.

«Упродовж багатьох місяців учасники мінського процесу відчайдушно намагалися переконати Росію погодитися на обмін в’язнями за будь-якою формулою, зокрема «всіх на всіх». Україна надіслала 13 офіційних письмових пропозицій із різними формулами обміну утримуваних у Росії й на окупованих територіях українців на російських громадян, засуджених в Україні за злочини проти територіальної єдності й суверенітету України. Відповіді не було. Ми дбаємо про наших людей. А Росія посилає чіткий сигнал всім своїм солдатам: ми нічого не зробимо, щоб повернути вас додому», – сказав Єльченко.

Він також нагадав, що Тристороння контактна група 13 лютого проводитиме своє 103-тє засідання.

Раніше повідомлялося, що постійний представник Британії в ООН Джонатан Аллен на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що за 4 роки з моменту підписання Мінських угод Росія веде цілеспрямовану підривну діяльність, яка не обмежується порушенням домовленостей на територіях окупованих Криму та Донбасу, а також спрямована на дискредитацію України по кожному з пунктів Мінських угод.