Правозахисники: "Cуд" в окупованому Криму оголосив у розшук члена Меджлісу

16:21 13.02.2019 0 комментариев Крым

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму оголосив у міжнародний розшук члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва.

Про це повідомила Кримська правозахисна група, пише Радіо Свобода.

У документі йдеться, що стосовно Барієва відкрите кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії.

За даними правозахисників, наприкінці грудня суд заочно заарештував члена Меджлісу.
 
У 2018 році співробітники ФСБ двічі приходили до сім’ї Ескендера Барієва, який із 2015 року живе в Києві. Першого разу на початку січня в ФСБ допитували його сестер і тестя. Повістки на допит також прийшли батькам Барієва, але вони їх проігнорували.

Вдруге на допит рідних члена Меджлісу викликали в грудні. В обох випадках їх розпитували про місце перебування і діяльність Ескендера Барієва. Він розцінює це як спробу чинити на нього «тиск за те, що тисячі й тисячі людей приєднуються до міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність із кримськотатарським народом».



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