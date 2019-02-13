Москві доведеться змінити підхід до відносин з Північною Македонією, попри заяви про "наслідки" для балканської країни в разі приєднання до НАТО.

Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони у Брюсселі, передає Європейська правда.

"Росії доведеться змінити підхід до відносин з Північною Македонією. Це право РФ - мати таку позицію, але наша позиція полягає в тому, що кожна окрема держава може вирішувати за себе. Не Росії визначати, що країни роблять зі своєю безпекою. Ми і Північна Македонія будемо вирішувати, чи повинна ця країна буди членом НАТО, чи ні", - зазначив представник блоку.

"Росія висловила свою позицію чітко, але й наша позиція рівносильно чітка: ми продовжуємо дотримуватися принципів ОБСЄ, Гельсінських угод про те, що кожна європейська країна має право сама визначати свої заходи безпеки", - додав він.

Високопосадовець НАТО також підтвердив очікування, що Скоп'є стане членом Альянсу на початку 2020 року. За його словами, зараз у НАТО не бачать політичних перешкод для процесу ратифікації протоколу про приєднання Македонії національними парламентами країн-членів.