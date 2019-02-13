У НАТО відповіли на заяви РФ про "наслідки" вступу Північної Македонії до Альянсу
|16:01 13.02.2019
|0 комментариев
|Россия
Москві доведеться змінити підхід до відносин з Північною Македонією, попри заяви про "наслідки" для балканської країни в разі приєднання до НАТО.
Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони у Брюсселі, передає Європейська правда.
"Росії доведеться змінити підхід до відносин з Північною Македонією. Це право РФ - мати таку позицію, але наша позиція полягає в тому, що кожна окрема держава може вирішувати за себе. Не Росії визначати, що країни роблять зі своєю безпекою. Ми і Північна Македонія будемо вирішувати, чи повинна ця країна буди членом НАТО, чи ні", - зазначив представник блоку.
"Росія висловила свою позицію чітко, але й наша позиція рівносильно чітка: ми продовжуємо дотримуватися принципів ОБСЄ, Гельсінських угод про те, що кожна європейська країна має право сама визначати свої заходи безпеки", - додав він.
Високопосадовець НАТО також підтвердив очікування, що Скоп'є стане членом Альянсу на початку 2020 року. За його словами, зараз у НАТО не бачать політичних перешкод для процесу ратифікації протоколу про приєднання Македонії національними парламентами країн-членів.
Ещё на эту тему:
У НАТО готуються на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання договору про ракети
Россия и НАТО не смогли урегулировать спор о ракетах
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО