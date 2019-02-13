На полицях торгових мереж "Євроопт" і Bigzz в республіці Білорусь продають харчову соду виробництва анексованого "Кримського содового заводу".

Про це пише Українська правда з посиланням на білоруське "Єврорадіо".

Журналісти стверджують, що, незважаючи на заборону українського уряду на співпрацю з кримськими підприємствами і загрозу економічних санкції, в білоруських магазинах можна купити харчову соду і вино "Массандра" кримського виробництва.

Відзначається, що на товарі немає даних про те, хто поставляє його до Білорусі, але на заводі в Криму підтверджують, що співпрацюють з білоруською стороною, але з якою саме фірмою, не говорять.

"Ми поставляємо не тільки харчову соду в Білорусь. Поставляємо також кальциновану, яку використовують у виробництві скла. Співпраця йде ще з радянських часів. Я не можу назвати наших партнерів, так як це комерційна таємниця", - заявила провідний спеціаліст із зовнішніх економічних зв'язків "Кримського содового заводу" Венера Заварзіна.

Журналісти дізналися, що з Кримом співпрацює білоруський склозавод "Неман".

"Ми працюємо з Кримом. Працюємо, але не так, як би хотілося. Ми постачаємо туди нашу склопродукцію", - розповіла заступник директора по реалізації продукції "Неману" Діана Тарашкевич.

Повідомляється, що працівники мінських супермаркетів, до яких звернулися журналісти, не змогли відповісти, хто поставляє харчову соду з Криму в Білорусь.

Зокрема, в Новополоцькому магазині "Євроопт" вдалося дізнатися про те, що там не в курсі, що "Крим це не частина РФ".

На твердження про те, що Білорусь не визнає Крим частиною російської території, в торговій мережі відповіли, що "будуть шукати документи".

Журналісти стверджують, що постачальником харчової соди в великі гіпермаркети Білорусі виявилася "СМТБ ГРУП", але про організацію відомо лише те, що вона зареєстрована в липні 2016 року.

В організації підтвердили, що "є постачальниками" товарів з Криму, але на слова про те, що торгівля з Кримом може стати причиною санкцій з боку України відповіли, що це "політичне" питання, відповідати на яке потрібно через запит.

"У вас питання, на який ви хочете політичну відповідь, направляйте офіційний запит ... Це не політика, що Білорусь Крим не визнала? Вся держава приймає платежі, а ви мені таке питання задаєте", - відповіли в "СМТБ ГРУП".

У той же час в державному митному комітеті Білорусі не відповіли, які торгові відносини у країни з анексованим Кримом.

Повідомляється, що митникам потрібен додатковий час на підготовку офіційної відповіді.