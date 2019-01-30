Мотострелки ЧФ провели в оккупированном Крыму тактические учения
|15:21 13.02.2019
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|Крым
Мотострелковые подразделения бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора провели двусторонние ротные тактические учения на одном из полигонов в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдела информационного обеспечения ЧФ.
"Подразделения выполнили задачи по отработке тактических действий при поддержке армейской авиации в наступлении и обороне, оборудованию и маскировке позиций, установлению минных полей, устройству засад, ведению разведки и высадке мобильных десантных групп в тыл обороны противника", – говорится в сообщении.
В рамках учений командиры подразделений должны были отработать самостоятельное принятие решений и применение «нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от обстановки на поле боя». Отмечается, что командование армейского корпуса высоко оценило действия командиров.
Всего было задействовано более 500 военнослужащих оккупационных войск и около 100 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-80 и армейская авиация Южного военного округа.
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