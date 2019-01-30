В отношении политзаключенного Бекирова не проводят следственных действий, а его состояние ухудшается

15:01 13.02.2019 0 комментариев Крым

В отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который 64-ый день пребывает под стражей в аннексированном Крыму, до сих пор не начаты следственные действия.

Об этом QHA media сообщила супруга политузника Гульнара Бекирова.

По ее словам, условия пребывания в спецблоке симферопольского СИЗО инвалида первой группы остаются невыносимыми.

Состояние моего мужа — критическое. Он нуждается в надлежащей медицинской помощи и в постоянном уходе за ним. Сам делает перевязки, регулирует прием таблеток. Уровень сахара в крови после инсулина, который ему вводят, держится на отметке 10-12, а до задержания отметка была на уровне 8-9.


Бекирова отметила, что ее супруг 18 лет борется с болезнью, а сегодня борется за свободу и жизнь. Она поблагодарила людей, которые ухаживали за ее мужем и продолжают за ним присматривать в СИЗО.

«Я благодарна Руслану Трубачу, который 44 дня присматривал за Эдемом до того, как его перевели под домашний арест, и Серверу Мустафаеву — молодому крымскому татарину, который в настоящее время содержится в одной камере с моим больным супругом и ухаживает за ним. Он — и медбрат, и санитар. Я ему очень благодарна», — сказала Бекирова.

7 февраля 2019 года «Киевский районный суд» Симферополя отказался перевести крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под домашний арест и оставил его под арестом в СИЗО до 12 апреля 2019 года.

К такому решению «суд» пришел несмотря на то, что адвокат Ислям Велиляев ходатайствовал перед «судьей» о приобщении к материалам дела документов о собственности на жилье родственника подсудимого, где он должен будет жить, если его отпустят под домашний арест.



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