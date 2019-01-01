Министр обороны Грузии Леван Изория в ходе визита в Брюссель встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу грузинского военного ведомства.

В ходе визита также состоится встреча Л.Изория с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

По информации пресс-службы, министр проведет переговоры с руководством альянса в рамках встречи глав Минобороны стран-членов НАТО, которая пройдет в Брюсселе 13-14 февраля.

На переговорах будут обсуждаться вопросы сотрудничества НАТО и Грузии, роли Грузии в укреплении стабильности в регионе Черного моря, процесс трансформации обороны страны и запланированные в марте в Грузии международные учения NATO-GEO Exercise 2019, в рамках которых планируется визит Й.Столтенберга в Грузию.

Л.Изория в ходе визита проведет двусторонние встречи с министрами обороны Литвы, Румынии, Болгарии и Турции, встретится с постоянным представителем США в НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

"После визита в Брюссель министр обороны Грузии отправится в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - сообщили в пресс-службе.