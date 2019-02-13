Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
|14:21 13.02.2019
|0 комментариев
|Румыния
13 февраля на Румынию обрушился снежный шторм.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на ТСН.
Как сообщается, непогода пришла вслед за аномальным потеплением. Еще неделю назад в стране средняя температура воздуха составляла +17 градусов.
А сейчас румыны страдают от снегопада и мощного ветра, скорость которого превышает 100 километров в час.
"Непогода застала врасплох туристов в горных районах, автодороги замело снегом, поэтому выбраться оттуда невозможно. В плену оказались не только легковушки, но и тяжелая техника, которая пыталась расчистить дорогу. В горных районах объявили желтый уровень погодной опасности", - говорится в сообщении.
Ещё на эту тему:
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
09:44 12.06.2018
В Румынии обокрали российского посла
В Румынии обокрали российского посла
13:36 30.10.2017
На шахте в Румынии произошел взрыв: погиб горняк
На шахте в Румынии произошел взрыв: погиб горняк
10:27 27.10.2017
Над Румынией пронесся мощный ураган, погиб один человек / Фото
Над Румынией пронесся мощный ураган, погиб один человек / Фото
09:51 18.09.2017
Гроза в румунській Тімішоарі забрала життя восьми людей / Відео
Гроза в румунській Тімішоарі забрала життя восьми людей / Відео
08:45 21.08.2017
В Румынии разбился малогабаритный самолёт
В Румынии разбился малогабаритный самолёт
19:42 17.08.2017
Живая цепь из людей: отдыхающие спасли сестер на пляже в Румынии
Живая цепь из людей: отдыхающие спасли сестер на пляже в Румынии
19:53 05.07.2017
Фуру из Молдовы сбил пассажирский поезд в Румынии
Фуру из Молдовы сбил пассажирский поезд в Румынии
14:13 12.06.2017
В Румынии разбился военный самолет
В Румынии разбился военный самолет
09:06 10.04.2017
При крушении грузового поезда в Румынии погибли машинисты
При крушении грузового поезда в Румынии погибли машинисты