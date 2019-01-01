В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
|14:01 13.02.2019
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|Азербайджан
У Шамахінському районі Азербайджану відбулося виверження грязьового вулкана.
Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське видання Trend.
Територіальний виконавчий представник села Гушчу виконавчої влади Шамахінського району Башир Бахрамов заявив, що виверження відбулося на території вищеназваного села, в 150 метрах від населеного пункту, ближче до посівних ділянок.
"Процес був зареєстрований 13 лютого о 06:00. Висота викиду досягала близько 4-5 метрів. Викинуті породи поширилися по периметру в 1000-1500 метрів. В даний час виверження припинилося, але процеси в епіцентрі все ще тривають. Територія контролюється", повідомив Бахрамов.
Виверження вулкана не спричинило шкоди жителям села і їх домівкам. Грязьовий вулкан на цій же території вивергався і в минулому році.
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