У Шамахінському районі Азербайджану відбулося виверження грязьового вулкана.

Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське видання Trend.

Територіальний виконавчий представник села Гушчу виконавчої влади Шамахінського району Башир Бахрамов заявив, що виверження відбулося на території вищеназваного села, в 150 метрах від населеного пункту, ближче до посівних ділянок.

"Процес був зареєстрований 13 лютого о 06:00. Висота викиду досягала близько 4-5 метрів. Викинуті породи поширилися по периметру в 1000-1500 метрів. В даний час виверження припинилося, але процеси в епіцентрі все ще тривають. Територія контролюється", повідомив Бахрамов.

Виверження вулкана не спричинило шкоди жителям села і їх домівкам. Грязьовий вулкан на цій же території вивергався і в минулому році.