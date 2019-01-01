Російські тюремники засекретили дані про відвідувачів військовополоненого українського моряка

13:41 13.02.2019 0 комментариев Крым

Адвокат Микола Полозов відвідав у московському СІЗО “Лефортово” військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка і передав, що він не скажиться на здоров’я і добре себе почуває.

Про це Полозов повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

“Сьогодні відвідав у СІЗО “Лефортово” військовополоненого Дениса Гриценка. Денис почувається добре, ніяких скарг на здоров’я немає. Він, як і раніше, утримується в старому корпусі “Лефортово”. Нещодавно його відвідав український консул. Більше ніхто до Гриценка не приходив”, - написав Полозов.

Адвокат також зауважив, що раніше подавав запит до адміністрації “Лефортово” про отримання даних щодо відвідувань Дениса Гриценка будь-ким. За словами Полозова, днями він отримав відповідь, що дані про це є засекреченими.

“Будемо розбиратися”, - зазначив Полозов.

Адвокат передав, що Гриценко отримав передачі від волонтерів і рідних. Також військовополонений моряк розповів Полозову, що йому нарешті почали передавати листи від рідних, чому він дуже радий.

“Крім цього прийшли ще близько 30 листів від знайомих і незнайомих людей з України, Греції, Латвії, Канади та Росії. Всі ці листи дають Денису заряд сил і морально його підтримують. Він дякує всім, хто йому написав, і чекає нових листів”, - розповів Полозов.

Він також додав, що під час зустрічі обговорив з Гриценком їхні дії на майбутньому суді з розгляду апеляції, який відбудеться в середу 13 лютого і участь в слідчих діях, які відбудуться в четвер 14 лютого.

Як відомо, 25 листопада російські військові біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України – катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. Всього в полон потрапили 24 українці.

Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за обвинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Зараз вони знаходяться у московських СІЗО, у тому числі троє поранених.

7 грудня повідомлялося, що український консул у Москві Альберт Черняков відвідав чотирьох українських моряків, у тому числі Дениса Гриценка.



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