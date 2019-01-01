Економічна ситуація у східній Україні наразі дуже складна. Блокада Росією Керченської протоки ще більше погіршує її, і це негативно впливає на гуманітарну ситуацію у регіоні загалом.

Про це заявив заступник постійного представника Литви при ООН Рідас Петкус під час засідання щодо Плану гуманітарної допомоги ООН в Україні на 2019 рік, передає Укрінформ.

Я хотів би додати один елемент, який досі не згадали. Додаткове ускладнення для територій східної України створює нинішня блокада Керченської протоки. Вона завдає подальшої шкоди економічній ситуації, яка тісно пов’язана із координацією розвитку, гуманітарною допомогою, – наголосив Петкус.

Тому блокування Росією суден в Керченській протоці лише погіршує економічну ситуацію на Донбасі.