Более семи тысяч военнослужащих примут участие в крупномасштабных ротных тактических учениях мотострелковых и танковых подразделений, которые стартовали на 15 полигонах Южного военного округа.

Об этом сообщает sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Военные приступят к учениям на полигонах в Северной Осетии, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, в Крыму, Адыгее, Дагестане и Ингушетии, а также на российских военных базах в Южной Осетии, Абхазии и Армении.

"Подразделения мотострелков, танкистов и артиллеристов во взаимодействии с инженерными, разведывательными подразделениями, расчетами беспилотных летательных аппаратов и войсковой ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают тактические действия", — рассказал начальник пресс-службы Вадим Астафьев.

В ходе учений военнослужащие продемонстрируют нестандартные решения и нешаблонные тактические действия, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии. Кроме того, будет отработан весь перечень тактических действий и маневров: в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Всего в учениях задействовано около 2 тысяч единиц военной техники, в том числе более 20 расчетов комплексов беспилотников, а также более 50 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО.