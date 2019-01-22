Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в соревнованиях по ориентированию на местности, приуроченных ко Дню военного топографа.

В соревнованиях приняло участие около 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, сообщает пресс-служба МО РФ.

В ходе состязаний участникам необходимо было определить азимуты, координаты и расстояния по топографическим картам, а также уметь ориентироваться на незнакомой местности и определять топографические знаки.

Соревнования прошли на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, где за максимально короткое время военнослужащим необходимо было найти 10 контрольных пунктов, которые были раскинуты на площади около 30 квадратных километров. Сложность соревнования заключалась в том, что военнослужащие могли воспользоваться только картой и компасом, исключив использование каких-либо современных средств связи и навигационных устройств.

Военнослужащим, выполнившим все задания и при этом показавшим лучшие показатели, были вручены грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны России.