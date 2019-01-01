Заступник постійного представника США при ООН Джонатан Коен на засіданні Радбезу ООН, яке екстрено скликала Росія, повідомив, що США збережуть санкції щодо Росії до повного виконання Москвою Мінських угод і виведення російських військ з Донбасу і Криму.

Американський дипломат сказав, що «саме Росія повинна припинити цей конфлікт» і вивести свої збройні сили з Сходу України і окупованого Криму, передає Радіо Свобода.

Він додав, що Вашингтон не визнає анексію Криму і ніколи не погодиться з чимось, що було б менше, ніж повне відновлення контролю України над своєю територією.

За словами Коена, американські санкції по Криму триватимуть, поки Росія не поверне півострів під контроль України.

Коен зазначив, що Росія не виконує Мінські домовленості.

Він також закликав Кремль звільнити захоплених ФСБ українських військових.

Напередодні в Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, яке екстрено скликала Росія.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.