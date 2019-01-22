Міністр оборони України їде на засідання НАТО
|12:01 13.02.2019
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|Украина
Міністр оборони України Степан Полторак здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого.
Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"13-14 лютого делегація міністерства оборони України на чолі з главою оборонного відомства Степаном Полтораком здійснить візит до штаб-квартири НАТО. Українська делегація братиме участь у заходах у рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.
Під час візиту міністр оборони України, як очікується, проведе низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Північноатлантичного Альянсу.
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