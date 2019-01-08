"Крымские морские порты" возглавил уволенный по представлению прокуратуры бывший директор филиала Росморпорта
|11:41 13.02.2019
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|Крым
Так называемый "министр транспорта" по оккупированному Крыму Сергей Карпов назначил новым руководителем госпредприятия "Крымские морские порты" Сергея Квасова с 13 февраля 2019 года с испытательным сроком на три месяца.
Согласно приказу, трудовой договор с Квасовым заключается на один год, сообщает Крыминформ.
Квасов до 2009 года занимал должность директора Туапсинского филиала ФГУП «Росморпорт» – по представлению прокуратуры он был дисквалифицирован на 2 года (лишен права занимать руководящие должности).
С 6 по 10 февраля Керченская паромная переправа совершила 22 рейса. За указанный период перевезено 17 грузовиков, три легковых авто и три машины с опасным грузом, а также 30 пассажиров.
Напомним, 6 февраля 2019 года Керченская паромная переправа возобновила свою работу: восстановлено регулярное паромное сообщение на линии порт Крым – порт Кавказ, которое осуществляется согласно утвержденному расписанию. На начальном этапе морская перевозка автотранспортных средств, в том числе с опасными грузами, и пассажиров будут осуществляться частным автомобильно-пассажирским паромом "Нина Малкова".
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