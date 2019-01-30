Оккупанты не досчитались асфальтового покрытия на половине дорог Симферополя
|11:21 13.02.2019
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|Крым
Оккупационная "администрация" Симферополя провела полное обследование городских дорог и не обнаружила асфальтового покрытия на половине улиц.
Об этом сообщила "глава" оккупационной администрации крымской столицы Наталья Маленко, передает Крыминформ.
«Мы обследовали уже 1 140 дорог. В Симферополе больше нет дорог, где бы не побывало МБУ «Город» совместно с администрацией, не сделали бы фотографии и не поняли, что за качество у этих дорог. У нас 570 дорог без покрытия. Мы все прошли ногами за эти полтора месяца», – рассказала Маленко.
По ее словам, в ближайшее время в оккупационном "правительстве" Крыма будет утвержден перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году.
«Утверждается полностью перечень дорог, которые будут ремонтироваться в 2019 году. Мы уже отработали эту схему с "министерством транспорта"», – уточнила глава администрации Симферополя.
По поручению Маленко также было проведено обследование дорог, подлежащих срочному ямочному ремонту. В список первоочередных работ были включены улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта.
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