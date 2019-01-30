Фрегат Черноморского флота страны-агрессора "Адмирал Макаров" завершил деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В сообщении сказано, что корабль Черноморского флота оккупантов пополнил необходимые запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершил экскурсионные прогулки.

Фрегат "Адмирал Макаров" выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне. Его заход в порт прошел в соответствии с планом пребывания фрегата в Средиземном море и графиком пополнения запасов.

Ранее расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Адмирала Макарова" провели тренировку по отражению ракетной атаки авиации условного противника в акватории Средиземного моря. В ходе учения моряки совместно с центром управления флота организовали связь на запасных и резервных частотах.