Фрегат ЧФ России в порту Кипра пополнил "необходимые запасы"
|11:01 13.02.2019
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|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агрессора "Адмирал Макаров" завершил деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
В сообщении сказано, что корабль Черноморского флота оккупантов пополнил необходимые запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершил экскурсионные прогулки.
Фрегат "Адмирал Макаров" выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне. Его заход в порт прошел в соответствии с планом пребывания фрегата в Средиземном море и графиком пополнения запасов.
Ранее расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Адмирала Макарова" провели тренировку по отражению ракетной атаки авиации условного противника в акватории Средиземного моря. В ходе учения моряки совместно с центром управления флота организовали связь на запасных и резервных частотах.
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