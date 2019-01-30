Представники Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) нібито “відмовляються надати документи”, необхідні для оренди приміщення в Сімферополі.

Про це повідомила одному з російських ЗМІ “міністр майнових і земельних відносин” окупованого Криму Анна Анюхіна, передає УНН.

“Безпосередньо з архієпископом Климентом ми неодноразово спілкувалися і говорили, що ми готові надати в постійне безоплатне користування, навіть не в оренду, приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги, якщо церква зареєструється на території Росії (після окупації півострову РФ — російська влада вважає його своєю територією — ред.) як релігійна організація”, — зазначила вона.

За словами “міністра”, на прохання “влади півострова” відповідь від ПЦУ так і не надійшла. Анюхіна розповіла, що в приміщеннях собору знаходяться невідомі особи, які запалюють свічки. При цьому самого Климента “керівництво” Криму не бачило вже декілька місяців.

“Тому ми просимо або правильно оформитися або звільнити приміщення. Ніякого тиску немає, ми готові співпрацювати, якщо церква приведе документи у відповідність до російського законодавства”, — підсумувала вона.

Нагадуємо, у Криму хочуть закрити головний храм ПЦУ.