Москалькова обговорила з керівництвом СІЗО питання лікування полонених українських моряків в цивільних лікарнях

10:21 13.02.2019 0 комментариев Крым

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала моряків ВМС України, які були атакованих в Керченській протоці, в СІЗО “Лефортово” в Москві.

Як повідомила омбудсмен на своїй сторінці в Instagram, під час відвідин вона обговорила з керівництвом СІЗО та медчастини питання дообстеження і лікування моряків в цивільних лікарнях Москви, інформує УНН.

“Разом з віце-президентом Європейського інституту омбудсмена незалежним міжнародним експертом Ніною Карпачовою відвідали в СІЗО „Лефортово“ українських військових моряків Ейдера А.Д., Сороку В.В., Артеменко А.А... В процесі відвідування з керівництвом СІЗО та керівником медичної частини ми обговорювали питання про необхідність продовження лікування моряків і їх медичного дообстеження в цивільних установах охорони здоров’я міста Москви і отримали підтримку з даного питання. Сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено позитивно”, — написала Москалькова.

Омбудсмен повідомила, що полонені українські моряки, які отримали поранення під час затримання, відчувають себе набагато краще.



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