Українським морякам, які перебувають у російському полоні, не дозволяють бачитися з рідними, поки вони не дадуть потрібні слідству свідчення.

Про це розповів в ефірі ObozTV адвокат Микола Полозов, який захищає інтереси полонених українців, повідомляє Укрінформ.

"Жодних побачень із рідними слідство не дозволяє, так само, як і не дозволяє телефонні дзвінки. Питання ставиться руба – якщо визнаєте себе винними, якщо даєте потрібні слідству свідчення, то вам дадуть побачення з рідними. Якщо ви стоїте на своїй позиції, що ви військовополонені, – сидіть без побачень. Це певною мірою форма тиску на військовополонених", – зазначив він.

Полозов також підкреслив, що в умовах СІЗО у полонених "здоров'я не додається, тільки зменшується".

"Поранені моряки також перебувають у Лефортово, досі слідство не дало жодних відповідей на клопотання захисту про переведення їх на госпіталізацію в Україну чи нейтральну країну, або про переведення на госпіталізацію в цивільну клініку, не пов'язану з тюремними лікарнями. Ми чекаємо на відповідь. Що ж до стану здоров'я інших моряків, є проблеми із загостренням хронічних захворювань", – розповів він.

Як повідомлялося, 12 лютого Московський міський суд відхилив апеляції другої "четвірки" військовополонених українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки, залишивши їх під вартою до кінця квітня. Мова йде про Євгена Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка і Сергія Цибізова.

7 лютого Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг на продовження арешту першій "четвірці" моряків: Володимиру Терещенку, Сергію Попову, Богдану Головашу й Андрію Шевченку.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі РФ у районі Керченської протоки обстріляли й захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь, а також 24-х моряків.

Після ухвалення підконтрольними Росії кримськими "судами" рішення про арешт захоплених у полон моряків їх усіх перевезли до Москви.

Всі вони заявили слідству, що є військовополоненими.

15 і 16 січня Лефортовський суд Москви ухвалив рішення продовжити на три місяці арешт полоненим українським морякам. Адвокати моряків оскаржили це рішення.