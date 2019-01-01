Потрібно пам’ятати, що за столом Радбезу ООН 12-го лютого під час засідання щодо ситуації в Україні присутні агресор та жертва агресії.

Про це у своєму виступі на Радбезі ООН щодо ситуації в Україні заявив Постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, повідомляє Укрінформ.

“На відміну від того, що ми почули тут декілька хвилин тому, конфлікт не є жодним умисним “планом” Заходу. За цим столом нині присутні країна-агресор та країна, яка зазнала агресії”, - зазначив він.

Цікаво, що у текстовому варіанті виступу французького дипломата, який готується заздалегідь і надсилається прес-службою Радбезу під час виступів, слів про агресора та жертву агресії немає. Це свідчить про те, що Делатр, вірогідно, додав їх вже під час засідання, у відповідь на виступ російського представника Василія Небензі.