За столом Радбезу присутні агресор та жертва агресії - Франція в ООН
|08:31 13.02.2019
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|Украина
Потрібно пам’ятати, що за столом Радбезу ООН 12-го лютого під час засідання щодо ситуації в Україні присутні агресор та жертва агресії.
Про це у своєму виступі на Радбезі ООН щодо ситуації в Україні заявив Постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, повідомляє Укрінформ.
“На відміну від того, що ми почули тут декілька хвилин тому, конфлікт не є жодним умисним “планом” Заходу. За цим столом нині присутні країна-агресор та країна, яка зазнала агресії”, - зазначив він.
Цікаво, що у текстовому варіанті виступу французького дипломата, який готується заздалегідь і надсилається прес-службою Радбезу під час виступів, слів про агресора та жертву агресії немає. Це свідчить про те, що Делатр, вірогідно, додав їх вже під час засідання, у відповідь на виступ російського представника Василія Небензі.
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