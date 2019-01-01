В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні

09:21 13.02.2019 0 комментариев Украина

В ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту.

Про це на спеціальному засіданні ООН щодо Плану гуманітарної допомоги на сході України на 2019 рік заявила у вступному слові помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я рада сьогодні оголосити про створення Об’єднаного фонду гуманітарної допомоги Україні і закликаю донорів долучатися до нього", - заявила Мюллер.

Вона додала, що ряд країн вже внесли свої кошти до фонду. На її думку, сьогоднішнє засідання ООН щодо Плану гуманітарної допомоги в Україні на 2019 рік дозволяє привернути увагу до страждань українців внаслідок військового конфлікту, що продовжується.

"Сьогоднішня дискусія дає нам змогу ще раз звернути увагу на гуманітарні наслідки конфлікту. Поки політичні дискусії продовжуються, ми не мусимо забувати людське обличчя цієї кризи і її вплив на цивільне населення, звичайних людей, які стикаються з її наслідками щодня", - зазначила вона.

У ході засідання виступили заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко, представники Європейського Союзу, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Франції, Швеції, Російської Федерації, Литви, Сполучених Штатів Америки. На прямому відеозв’язку з Києва в обговоренні взяли участь міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш та координатор системи ООН в Україні, координатор ООН з гуманітарних питань Оснат Лубрані.

Новостворений Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) відноситься до так званих Country-based Pooled Funds (“Країнових об’єднаних фондів” - ред.) ООН, які дозволяють донорам - урядам, міжнародним та неурядовим організаціям - направляти свої внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином, кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфлікту більш вчасно, скоординовано та цілеспрямовано.

Координацією фонду в Україні займатиметься Офіс ООН з координації гуманітарних питань під керівництвом координатора з гуманітарних питань, координатора системи ООН в Україні.

Представники делегацій Швеції та Литви у своїх виступах повідомили, що їхні уряди вже внесли кошти до фонду. Уряд Швеції пожертвував $1 млн.

Підсумовуючи, Мюллер додала, що загальні потреби для гуманітарної допомоги жителям сходу України, які страждають від збройного конфлікту по обидві сторони лінії розмежування, на 2019 рік становлять $162 млн.



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