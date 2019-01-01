Постпред України в ООН порекомендував дати, в які РФ могла б знову скликати Радбез
|08:41 13.02.2019
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|Украина
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко перерахував дати, які Росія могла б використовувати для чергового проведення засідання Ради Безпеки по ситуації в Україні.
“Оскільки ми не можемо виключати, що російська делегація перетворить в звичайну практику скликати тематичні засідання з російсько-українського конфлікту на основі дат, визначених значущих подій, дозвольте увазі членів ради уявити список дат, аж ніяк не вичерпний, щоб повідомити про підготовку до роботи на найближчі місяці”, — сказав він, передає кореспондент УНН.
Так, дипломат згадав, про 20 лютого — день, коли РФ почала своє вторгнення до Криму, так само він нагадав, що 16 березня — дата проведення так званого “референдуму” в Криму. 14 червня — над луганським аеропортом російські сили збили транспортний літак України, 17 липня — збитий рейс МН17, 5 вересня — підписання Мінського протоколу разом з меморандумом, який представляє основу мінських угод. 22 жовтня — на засіданні постійної ради ОБСЄ Росія заблокувала ухвалення рішення про продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на деяких пропускних пунктах, 2 листопада — незаконні вибори в окупованих районах Донецької і Луганської областей, 25 листопада — атака російськими ВМФ бронекатерів “Нікополь” і “Бердянськ” і т.п.
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