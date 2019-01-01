Представник ФРН у Радбезі про слова росіян: склалося враження ніби Україна напала на РФ
|08:16 13.02.2019
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|Украина
Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген, почувши виступ російської сторони на засіданні Ради Безпеки ООН, жартома припустив, що це, мабуть, Україна напала на Росію.
“Я тільки-що чув виступ Василя (Небензі, постпреда РФ в ООН — ред.), у мене склалося враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки”, — сказав Хойсген, передає кореспондент УНН.
Він подякував основним доповідачам про ситуацію в Україні — помічнику Генсекретаря ООН Урсулі Мюллер, послам ОБСЄ Апакану і Сайдіку.
“Коли я почув, що російські друзі поставили цей пункт (Мінські угоди — ред.) до порядку денного, я відчув певну незручність. Дійсно, ми вже чотири роки говоримо про Мінські домовленості, і сьогодні дійсно свого роду ювілей, але не тільки з цієї причини ми можемо сьогодні говорити про це. В цьому році ми ще відзначимо 25-річчя Будапештського меморандуму”, — зазначив посол.
“Для тих, хто не знає — в 1994 році, коли Україна ще мала ядерну зброю, вона від неї відмовилася в обмін на гарантії національного суверенітету і територіальної цілісності країни Росією. І ми побачили, що сталося потім з суверенітетом і територіальною цілісністю, і що це означає для світового роззброєння, міжнародного порядку, заснованого на праві, і для міжнародного порядку в цілому”, — додав він.
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