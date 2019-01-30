Постпред РФ в ООН вирішив запросити британського представника в окупований Крим
|08:01 13.02.2019
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|Крым
Постпред Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради Безпеки по Україні запросив зампостпреда Великої Британії Джонатана Аллена відвідати окупований Крим.
“Мені смішно слухати сентенції про тяжке становище населення Криму, про який говорив мій британський колега”, — сказав Небензя у відповідь на твердження Аллена про те, що півострів не відвідують міжнародні делегації, , інформує УНН.
“Я думаю, ви навіть не здогадуєтеся, наскільки ви далекі від реальності. Приїжджайте, ми вас запрошуємо. Вам там будуть раді”, — звернувся Небензя до британського дипломата.
Крім того, він вказав, що Росія неодноразово запрошувала будь-яку місію ООН в Крим.
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