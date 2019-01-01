МИД России считает опасной идеей учения США и Украины в Черном море
|21:01 12.02.2019
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|Украина
МИД РФ расценивает как опасную идею планы США и Украины провести учения в акватории Черного моря.
Об этом во вторник, 12 февраля, журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, сообщает ТАСС.
"Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея", - сказал он.
Ранее министерство обороны Украины анонсировало начало подготовки к совместным украинско-американским учениям Sea Breeze - 2019, которые планируется провести в северо-западной части Черного моря.
В 2018 году маневры Sea Breeze проводились вблизи Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря. В них были задействованы более 2 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей и судов, ряд летательных аппаратов из 19 стран.
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