Неформальний сніданок союзників з НАТО, що організовує Великобританія, з міністром оборони України Степаном Полтораком, є "кроком у правильному напрямі" в умовах блокування Угорщиною засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Таку думку у вівторок у Брюсселі на прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, що відбудеться 13-14 лютого у штаб-квартирі альянсу, висловила посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон (Kay Bailey Hutchison), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона вважає, що сніданок, який організовує Великобританія для українського міністра оборони, є "дуже позитивним".

"Мій міністр із нетерпінням очікує зустрічі з ним, і я думаю, що всі міністри оборони НАТО теж (очікують), тому що це (Україна - ІФ) - одна з найбільш важливих сфер занепокоєння, які у нас зараз є з Росією", - констатувала американський дипломат.

К.Б.Хатчісон нагадала, що РФ незаконно анексувала Крим, дестабілізує ситуацію на сході України, захопила українські судна в Керченській протоці і моряків. "Союзники виступили проти цього, закликали Росію повернути кораблі, повернути моряків. Це все вимагає проведення зустрічі на рівні міністрів між нашими союзниками і Україною. Ми хочемо бути корисними. Ми сподіваємося, що Росія поверне кораблі і моряків. Сніданок буде позитивним кроком у правильному напрямі", - впевнена вона.

Проведення сніданку заплановано на четвер, 14 лютого.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Міністерство закордонних справ Угорщини 26 вересня заявило про намір країни блокувати зближення України з ЄС і НАТО через закон про освіту, і відтоді кілька разів блокувала засідання комісії Україна-НАТО, застосувавши своє право вето.