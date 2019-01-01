Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении списка проектов реконструкции и строительства дорог с государственным участием, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет российского Фонда национального благосостояния.

Соответствующий документ обнародован сегодня, 12 февраля, на сайте правительства РФ, передают События Крыма.

Согласно документу, в список включены проекты по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферополь), А-290 Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (трасса "Таврида"). Ранее сообщалось, что российское правительство планирует закончить строительство и реконструкцию автотрассы "Таврида" в аннексированном Крыму в 2022 году.

Фонд национального благосостояния является частью средств российского бюджета. Как сообщается на сайте Минфина России, фонд "призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу".

Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда России.