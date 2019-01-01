Бердянский порт посетила посол Франции

20:01 12.02.2019 0 комментариев Украина

Бердянский морской порт в понедельник посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

В составе французской делегации в порту побывали атташе обороны, полковник Андре Эврар, заместитель атташе обороны, майор Роман Прати и первый секретарь Люсьен Талле. Сопровождали гостей секретарь Бердянского городского совета Алексей Холод и помощник городского головы Дмитрий Зубович.

Визит французской делегации в Бердянск продиктован сложной ситуацией в Приазовье, вызванной агрессией Российской Федерации (РФ) и строительством моста через Керченский пролив. Посол решила лично ознакомиться с экономическим и социальным положением в морском порту и городе. По словам Дюмон, для нее было важно увидеть реальную ситуацию в Бердянске, поскольку большинство ее соотечественников не понимают масштаба азовской проблемы.

На прошлой неделе в Бердянском порту побывали представители мариупольской группы миссии ОБСЕ Роланд Райман (Германия) и Мирослав Крчмар (Чехия). Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с агрессией РФ, блокаду Керчь-Еникальского канала и падение объемов грузоперевалки.

Ранее Бердянский порт посетили глава Группы поддержки Украины при Европейской комиссии Петер Вагнер, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, руководитель политического отдела Представительства ЕС в Украине Фабио Делла Пьяцца и другие европейские функционеры. Как сообщил и. о. директора ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП) Александр Трощенков в ходе встречи, финансовые потери госстивидора в результате блокады Керчь-Еникальского канала составили $4,6 млн.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1798 метров. В порту работают портовые операторы ГП «БМТП», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.



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