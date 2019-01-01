Оприлюднена дата, коли Генасамблея ООН обговорить ситуацію на окупованих територіях України
|19:41 12.02.2019
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|Украина
Генеральна асамблея ООН 20 лютого обговорить ситуацію на окупованих Росією територіях України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко сказала на прес-конференції у Києві.
"Я думаю, що своє ставлення до російської позиції світова спільнота чітко продемонструє вже 20 лютого, коли відбудеться обговорення на порядку денному Генеральної асамблеї ООН ситуації на окупованих територіях України", - заявила Зеленко.
"Ми сподіваємося почути там багато заяв країн-членів ООН на підтримку України", - заявила вона і додала, що обговорення відбудеться з ініціативи української сторони. "Це фактично перший раз, коли до порядку денного засідання Генеральної асамблеї буде винесено обговорення - дебати на тему ситуації на окупованих територіях. І це буде надійний майданчик, який продемонструє те, наскільки світова спільнота готова підтримати Україну", - сказала вона. "Це буде додатковим сигналом з боку наших міжнародних партнерів на підтримку України у відновленні суверенітету над окупованими територіями та припинення агресії", - заявила Зеленко.
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