Российско-украинское "ОАК-Антонов" будет ликвидировано
|19:21 12.02.2019
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|Украина
Российско-украинское предприятие "ОАК-Антонов", созданное для продвижения совместной продукции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ГП "Антонов", будет ликвидировано.
"Представители украинской стороны длительное время не принимают участия в деятельности ООО "ОАК-Антонов", СП не ведет никаких проектов. В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации ООО "ОАК-Антонов", - сообщил "Интерфаксу" представитель ОАК.
Ранее ОАК опубликовала повестку заседания совета директоров 14 февраля, один из вопросов повестки - о прекращении участия в капитале ООО "ОАК-Антонов".
Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что СП займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов.
В 2011 году компания приступила к работе, в 2015-м - кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" из капитала СП.
При учреждении СП у ОАК и "Антонова" было по 50% в его капитале. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец ноября 2018 года структура капитала не изменилась.
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