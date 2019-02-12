В НАТО не намерены отправлять свои корабли в Азовское море и планируют поддерживать активность в Черном море на нынешнем уровне.

Об этом заявил высокопоставленный военный представитель Альянса накануне встречи министров в Брюсселе, передает Европейская правда.

"НАТО начало наращивать активность в Черном море в рамках мер по сдерживанию и усиленному передовому присутствию НАТО. Мы достигли определенного уровня, намного выше, чем в 2014 году. Наш план - продолжать поддерживать этот уровень. Нет планов расширять задействование сил НАТО на Азовское море", - сказал он.

Как известно, в прошлом году НАТО увеличило продолжительность присутствия кораблей в Черном море с 80 до 120 дней.