В НАТО рассказали о планах по Черному и Азовскому морям
|19:01 12.02.2019
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|Крым
В НАТО не намерены отправлять свои корабли в Азовское море и планируют поддерживать активность в Черном море на нынешнем уровне.
Об этом заявил высокопоставленный военный представитель Альянса накануне встречи министров в Брюсселе, передает Европейская правда.
"НАТО начало наращивать активность в Черном море в рамках мер по сдерживанию и усиленному передовому присутствию НАТО. Мы достигли определенного уровня, намного выше, чем в 2014 году. Наш план - продолжать поддерживать этот уровень. Нет планов расширять задействование сил НАТО на Азовское море", - сказал он.
Как известно, в прошлом году НАТО увеличило продолжительность присутствия кораблей в Черном море с 80 до 120 дней.
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