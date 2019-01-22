Столтенберг розповів про допомогу Україні на шляху до НАТО

18:01 12.02.2019 0 комментариев Украина

НАТО високо цінує партнерство з Україною і допомагає їй продовжувати рух на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться у Брюсселі 13-14 лютого, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

«Ми продовжуємо працювати з Україною. Україна є нашим партнером, якого ми високо цінуємо і надаємо підтримку у багатьох питаннях. У нас є різні трастові фонди, різні програми, ми допомагаємо Україні модернізувати оборонні і безпекові інституції, ми допомагаємо із навчанням (військ) та з розвитком спроможностей Військово-морських сил. Тож ми робимо дуже багато разом з Україною», - зауважив керівник Альянсу.

Він нагадав, що частина цієї роботи здійснюється в рамках НАТО, частина - на основі двосторонньої співпраці та підтримки від країн-союзниць.

«Ми робимо це з тим, щоб допомогти Україні рухатися у напрямку євроатлантичної інтеграції та модернізувати її Збройні сили, просунути вперед реформи, включаючи у такій сфері, як боротьба з корупцією», - наголосив Столтенберг.

 

 



Ещё на эту тему:

12:01 13.02.2019
Міністр оборони України їде на засідання НАТО
20:41 12.02.2019
Великобританія організовує неформальний сніданок союзників з НАТО за участю глави Міноборони України
19:01 12.02.2019
В НАТО рассказали о планах по Черному и Азовскому морям
19:21 07.02.2019
У НАТО прокоментували "євроатлантичне" голосування Верховної Ради
14:25 07.02.2019
Рада включила до Конституції курс на членство в ЄС і НАТО
13:26 06.02.2019
В Раде предлагают обратиться к ПА НАТО относительно безотлагательного вступления Украины в альянс
16:01 30.01.2019
Уряд схвалив Річну національну програму Україна-НАТО
12:01 29.01.2019
Чехія обіцяє допомогу для відновлення роботи Комісії Україна-НАТО
08:41 25.01.2019
Від Керченської протоки до Солсбері - Столтенберг у Давосі розповів про агресію РФ
12:21 22.01.2019
Британские инструктора начали подготовку украинских морпехов
18:51 15.01.2019
Муженко розповів НАТО про Керченську кризу та судилище в РФ над моряками
14:00 04.01.2019
Україна продовжить співпрацю з НАТО за програмою SALIS
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
Все новости страны
Армения Армения
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
Все новости страны
Болгария Болгария
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
09:41 11.02.2019
У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
Все новости страны
Греция Греция
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
Все новости страны
Грузия Грузия
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
15:41 11.02.2019
В Грузии пройдут учения НАТО
20:41 08.02.2019
На реализацию первой фазы строительства порта Анаклия привлечено $600 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
12:41 13.02.2019
Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье провели соревнование по ориентированию на местности
15:21 12.02.2019
Росія програла в ЄСПЛ справу про незаконне призов в армію жителів Придністров'я
11:21 12.02.2019
Президент Молдовы отреагировал на материал о подготовке госпереворота после парламентских выборов
Все новости страны
Россия Россия
20:21 13.02.2019
США заявили, що Росія може спробувати відкрити другий фронт у Польщі
17:41 13.02.2019
Європарламент і Рада ЄС узгодили директиву згідно з якою Nord Stream 2 повинен працювати за правилами ЄС
16:01 13.02.2019
У НАТО відповіли на заяви РФ про "наслідки" вступу Північної Македонії до Альянсу
17:01 12.02.2019
Держдума РФ схвалила в першому читанні законопроект про ізоляцію інтернету
Все новости страны
Румыния Румыния
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
Все новости страны
Турция Турция
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
18:21 11.02.2019
Министр обороны России прибыл в Анкару по приглашению министра нацобороны Турции
12:03 08.02.2019
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
Все новости страны
Украина Украина
21:00 13.02.2019
Состояние раненых украинских моряков вызывает опасения, особенно в будущем
20:41 13.02.2019
Совет Думы страны агрессора хочет провести выездное заседание в оккупированном Крыму
20:01 13.02.2019
Херсонський кавун може стати продуктом із захищеним географічним зазначенням
19:21 13.02.2019
В окупованій Керчі обвалилися колони античного міста Пантікапей / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс