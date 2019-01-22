НАТО високо цінує партнерство з Україною і допомагає їй продовжувати рух на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться у Брюсселі 13-14 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо працювати з Україною. Україна є нашим партнером, якого ми високо цінуємо і надаємо підтримку у багатьох питаннях. У нас є різні трастові фонди, різні програми, ми допомагаємо Україні модернізувати оборонні і безпекові інституції, ми допомагаємо із навчанням (військ) та з розвитком спроможностей Військово-морських сил. Тож ми робимо дуже багато разом з Україною», - зауважив керівник Альянсу.

Він нагадав, що частина цієї роботи здійснюється в рамках НАТО, частина - на основі двосторонньої співпраці та підтримки від країн-союзниць.

«Ми робимо це з тим, щоб допомогти Україні рухатися у напрямку євроатлантичної інтеграції та модернізувати її Збройні сили, просунути вперед реформи, включаючи у такій сфері, як боротьба з корупцією», - наголосив Столтенберг.