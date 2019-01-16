Данные о количестве чиновников в оккупированных Крыму и Севастополе повергли жителей полуострова в шок

21:01 08.02.2019 0 комментариев Крым

В федеральной службе государственной статистики РФ подсчитали количество чиновников в различных регионах Российской Федерации, в том числе, и в оккупированных Крыму и Севастополе.

Данные повергли жителей аннексированного полуострова в шок, сообщают Новости Крыма.

Так, сообщается, что в аннексированном Крыму в настоящий момент в различных государственных структурах и в органах местного самоуправления работает 26 633 человека (в 2013-ом году таковых было 16 803). То есть, число госслужащих выросло в 1,5. 

Еще больше шокируют цифры по оккупированному Севастополю. Здесь количество чиновников увеличилось в 2 раза – с 3 581-го до 6 779-ти человек.

Известно, что на многие руководящие должности в городах оккупированного Крыма назначают чиновников из Российской Федерации, что на шестом году оккупации возмущает даже самых ярых сторонников «русской весны» в Крыму.

По мнению коренных жителей, приезжие чиновники не понимают и не чувствуют крымской специфики и не приносят пользы полуострову.



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