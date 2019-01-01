Немецкая корпорация инвестиций и развития (DEG) и Финансовая компания развития Нидерландов (FMO) инвестируют средства в строительство на черноморском побережье Грузии глубоководного порта в Анаклие, проект которого реализует грузино-американский Anaklia Development Consortium.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», подписаны соглашения с DEG и FMO, согласно которым эти финансовые институты направят инвестиции в первую фазу строительства порта, а их представители станут членами наблюдательного совета консорциума. Достижение соглашения с DEG и FMO завершает процесс поиска финансирования первой фазы проекта, стоимость которой составляет около $600 млн, передают Порты Украины.

Строительство глубоководного порта Анаклия является крупнейшим инвестпроектом в Грузии. Его реализацией занимается Anaklia Development Consortium LLC, совместное предприятие грузинской TBC Holding LLC и крупного американского девелопера Conti International LLC, реализующего инфраструктурные и строительные проекты. Консорциум получил соответствующий контракт в 2016 году, владеет исключительными правами на пользование портом сроком на 49 лет и развитие свободной экономической зоны на прилегающей к нему территории площадью 600 гектар. В консорциум также входят SSA Marine (США), Wondernet Express (Великобритания) и G-Star Ltd. (Болгария).

Ключевыми партнерами консорциума являются ведущий проектировщик портов Moffatt & Nichol и ведущий консультант по портовым сделкам Maritime & Transport Business Solutions (Нидерланды).

В марте 2017 года Anaklia Development Consortium представил генеральный план развития порта, рассчитанный на 50 лет. Реализация проекта предусматривает девять фаз. Годовая мощность порта после завершения всех фаз должна составить 100 млн тонн. Общая стоимость проекта достигает $2,5 млрд. Параллельно с возведением порта планируется строительство города-спутника.

Реализация первой фазы (2017-2020 годы) предусматривает создание мощностей годовой пропускной способностью порядка 7 млн тонн. Планируется строительство грузового порта, контейнерного терминала, волнолома и площадки по обслуживанию интермодальных железнодорожных перевозок.

В августе 2017 года американская компания SSA Marine выиграла конкурс правительства Грузии, став оператором и инвестором глубоководного порта Анаклия. SSA Marine (штаб-квартира — Сиэтл) специализируется на морских терминальных и железнодорожных операциях. Компания владеет терминалами в девяти странах. Оперирует на более чем 250 терминалах на пяти континентах и ежегодно обрабатывает более 27 млн TEU.

Порт Анаклия призван вдохнуть жизнь в Кавказ и Центральную Азию, открыв торговые пути для соседей и наций, не имеющих выхода к морю, таких как Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан. Доступ в эти страны ограничен, развитие инфраструктуры в Анаклии призвано обеспечить наиболее эффективный и надежный путь для миллионов людей, живущих в Центральной Азии и на Кавказе.

Расположенная на восточном берегу Черного моря Анаклия находится на кратчайшем пути из Китая в Европу. Этот путь стал основной целью китайских инфраструктурных инвестиций в объеме $40 млрд, которые осуществляются под эгидой Фонда Шелкового пути (Silk Road Development Fund). Воссоздание Шелкового пути является важным приоритетом для Грузии и основывается на Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA), которое правительство страны подписало с Евросоюзом в декабре 2014 года.

DEG — дочерняя структура Германского кредитного банка развития KfW, который является одним из крупнейших финансовых институтов в Европе.

FMO инвестирует в компании и финансовые организации развивающихся стран с целью развития частного бизнеса. Инвестиционный портфель FMO составляет около €10 млрд.