Процесс разделения аннексированных Крыма и Севастополя с трудом вышел на финишную прямую
|20:21 08.02.2019
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|Крым
Оккупационные "власти" Крыма и Севастополя подписали 8 февраля соглашение об установлении "административных границ", процесс утверждения которых начался ещё в январе 2017 года.
По словам сторон, все спорные вопросы удалось уладить. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Из-за взаимных наложений границ на картах спорными оставались шесть небольших участков: на границе Севастополя с Бахчисарайским районом и Большой Ялтой. В основном леса», — отметили в так называемом "правительстве" аннексированного Севастополя.
Обе стороны заранее условились, что "граница" не может проходить по участкам проживания людей, чтобы не создавать им юридических неудобств. Общая площадь территорий — более 300 га.
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