Оккупационные "власти" Крыма и Севастополя подписали 8 февраля соглашение об установлении "административных границ", процесс утверждения которых начался ещё в январе 2017 года.

По словам сторон, все спорные вопросы удалось уладить. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Из-за взаимных наложений границ на картах спорными оставались шесть небольших участков: на границе Севастополя с Бахчисарайским районом и Большой Ялтой. В основном леса», — отметили в так называемом "правительстве" аннексированного Севастополя.

Обе стороны заранее условились, что "граница" не может проходить по участкам проживания людей, чтобы не создавать им юридических неудобств. Общая площадь территорий — более 300 га.