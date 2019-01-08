8 лютого 2019 року на ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» закладено чергові бойові катери для Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

«Катери такого типу добре зарекомендували себе в морі і на річках, це маневрені та ефективні бойові одиниці», - зазначив командувач національних ВМС адмірал Ігор Воронченко, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.