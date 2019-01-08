"Стратегія ВМС ЗС України - 2035" у дії: закладено нові бойові одиниці

20:01 08.02.2019 0 комментариев Украина

8 лютого 2019 року на ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» закладено чергові бойові катери для Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

«Катери такого типу добре зарекомендували себе в морі і на річках, це маневрені та ефективні бойові одиниці», - зазначив командувач національних ВМС адмірал Ігор Воронченко, повідомляє  на своїй сторінці в Facebook Прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Закладені сьогодні на замовлення Міністерства оборони України броньований артилерійський катер проекту 58155 та десантно-штурмовий катер проекту 58503 доповнять сили оборони територіального моря України," - додав керівник вітчизняного флоту.

 



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