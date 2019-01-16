В РФ уверены что санкции США против "Аэрокомпозита" не повлияют на сотрудничество предприятий Ростеха с Boeing
|19:41 08.02.2019
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|Россия
Санкции США против компании "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК" ) не повлияют на сотрудничество предприятий "Ростеха", в том числе "ВСМПО-Ависма", с американским концерном Boeing.
"Нет, никак не повлияют", - , заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает Интерфакс.
Сообщалось, санкции США в отношении "Аэрокомпозита" и "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для перспективного самолета МС-21. Ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась.
В ОАК, в свою очередь, заявляли, что начали процедуру обжалования этого решения, подав в Минторг США заявку на снятие санкций с "Аэрокомпозита".
"Подобные решения - это использование санкционной риторики в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях", - отмечали в ОАК, утверждая, что "Аэрокомпозит" участвует только в гражданских проектах.
Boeing является одним из основных потребителей титана "ВСМПО-Ависма". В настоящее время у компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, которое производит титановые детали для самолетов.
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